Suceava: Amenda de 1.740 de lei pentru o femeie care mergea ziua cu bicileta la farmacia din sat pentru ca nu avea buletinul la ea si lumini pe bicicleta

Femeia din Suceava amendata de politie in timp ce mergea cu bicicleta in sat

Vasilica Mirela Andries din comuna Udesti, judetul Suceava a relatat pentru Monitorul de Suceava ca a primit telefon de la farmacie pentru a lua un medicament, iar bicicleta cu care s-a deplasat era imprumutata de la o ruda. Un echipaj de politie rutiera a amendat-o pe femeie in jurul orei 10.30 dimineata pentru ca bicicleta nu era echipata cu elemente de iluminat sau reflectorizante si pentru ca acesta nu avea buletinul la ea.Potrivit Monitorul de Suceava, Articolul 14, litera d, din HG 1391/2006, pentru care femeia a fost amendata, precizeaza ca bicicleta trebuie echipata, doar pe timp de noapte sau cand vizibilitatea este redusa, in fata, cu lumina de culoare alba sau galbena, iar in spate, cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare.Femeia a platit deja 870 de lei din amenda, beneficiind de posibilitatea de a plati jumatate de sanctiune, conform legii, in cel mult 48 de ore de la constatare.