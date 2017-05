Alba: Un barbat de 73 de ani a pedalat 350 km pentru a convinge Guvernul sa construiasca Monumentul Unirii la Alba Iulia

"Am plecat spre Bucuresti in data de 15 mai. Ideea mi-a venit inca din toamna, pentru ca m-am saturat sa tot scriu intr-un proces verbal, fac parte din niste asociatii si pe ordinea de zi la sedinte tot timpul unul din puncte este monumentul Marii Uniri. Inca din toamna am zis hai sa iesim in strada sa ne bage lumea in seama, sa facem monumentul, daca nu sa facem greva foamei" a povestit albaiulianul, la emisiunea "Jocuri la Putere" de pe Realitatea TV.Barbatul a mai spus ca planul lui este sa se intalaneasca cu premierul Sorin Grindeanu la Guvern pentru discutii, iar in cazul in care seful Executivului refuza, acesta este pregatit sa intre in greva foamei."Am trimis scrisori la insitutii, la Presedinte, la Guvern, Patriarhie. Ca sa isi dea toti mana sa face ceva pentru ca acest eveniment este al Romaniei", spune barbatul.Traseul parcurs a fost Alba Iulia-Sebes-Blaj-Copsa Mica-Sibiu-Fagaras-Brasov-Bucuresti.