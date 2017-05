In ultima saptamana au fost confirmate inca 310 cazuri de rujeola

Noul bilant avansat de autoritati arata o crestere cu 310 a numarului de cazuri fata de vinerea trecuta.Bilantul se refera la numarul total al cazurilor inregistrate in tara dupa aparitia, anul trecut, a epidemiei.Au fost inregistrate 26 de decese, astfel: 8 in jud. Timis, 5 in jud. Arad, 5 in jud. Dolj, 3 in jud. Caras Severin, 1 in jud. Bihor, 1 in jud. Calarasi, 1 in jud. Satu Mare, 1 in jud. Vaslui si 1 in Bucuresti.Un al 27-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de confirmare sau infirmare in judetul Dolj, precizeaza Centrul, facand probabil referire la fetita de 4 patru luni ce a murit la Craiova dupa ce ar fi luat boala de la mama ei de 16 ani, nevaccinata. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a afirmat, vineri, la Craiova , ca vaccinarea este singurul mod prin care poate fi prevenita rujeola si a precizat ca directiile de sanatate publica vor primi insa 300.000 de doze de vaccin ROR, pe langa cele 110.000 deja distribuite de minister