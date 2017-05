Braila: Un tanar a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost impuscat pe strada

Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Braila, Laura Dan, a declarat pentru News.ro ca incidentul a avut loc pe o strada din municipiu, interventia politistilor fiind solicitata de un trecator.Tanarul de 28 de ani are mai multe plagi impuscate si a fost transportat la spital, el fiind in stare grava.Politistii au ajuns la fata locului si fac cercetari, sub coordonarea unui procuror criminalist, pentru identificarea autorului faptei.