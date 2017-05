Curtea de Apel Iasi a decis arestarea unui roman acuzat de coruptie in SUA. Acesta ar fi mituit doi functionari americani pentru un contract de chirie "umflat" in Irak

Daniel Emil Popescu a fost prezentat pe 24 mai judecatorilor de la Curtea de Apel Iasi, care au dispus intr-o sedinta secreta "arestarea provizorie, in caz de urgenta, in vederea extradarii". Solicitarea a venit prin Departamentul Justitiei din SUA si a fost facuta de Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Virginia de Est."Pana la sosirea cererii de extradare si a celorlalte documente, s-a solicitat arestarea provizorie a acestuia si s-a dispus aceasta masura provizorie pentru 30 de zile, in 24 mai. De altfel, persoana extradabila a si formulat contestatia, care va fi solutionata de Inalta Curte de Casatie si Justitie", a precizat judecatorul Diana Micu Cheptine, purtatorul de cuvant al Curtii de Apel Iasi.Mandatul de arestare a fost semnat pe 30 martie, dar a fost transmis Ministerului Justitiei din Romania de Departamentul de Justitie al SUA pe 12 mai. Daniel Popescu a fost identificat si retinut in judetul Vaslui. El poate fi extradat in 30 de zile in SUA, unde este cercetat pentru fapte de coruptie pe care le-ar fi comis in Irak pe vremea cand era angajat al unei firme de intermedieri si constructii, DynCorp, care lucra cu Guvernul SUA.Cheptine a raspuns jurnalistilor ca la momentul comiterii faptelor barbatul nu era angajat al MApN.Daniel Emil Popescu este acuzat ca a mituit doi angajati guvernamentali din SUA in perioada 2010-2011, cand era reprezentant al unei firme din Irak in cadrul unor negocieri ce erau purtate cu agenti guvernamentali americani privind inchirierea unui imobil.Imobilul era detinut de o persoana juridica din Irak, iar chiriasul era Guvernul SUA. Alaturi de alte doua persoane, nenominalizate in mandatul de arestare trimis in Romania, Popescu ar fi mituit doi angajati guvernamentali americani pentru supraevaluarea chiriei imobilului.In urma interventiei romanului, Guvernul SUA ar fi inchiriat acel imobil cu 665.000 de dolari, in conditiile in care, anterior, aceeasi proprietate fusese inchiriata unei alte firme cu doar 124.000 de dolari.