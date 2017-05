Informare meteo de instabilitate atmosferica accentuata in centrul, sudul, estul tarii si in zona montana

In intervalul mentionat, in centrul, sudul si estul tarii, precum si in toate zonele montane vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si izolat caderi de grindina.Se vor inregistra cantitati de apa care, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor depasi local 15...20 l/mp, iar indeosebi in zona Carpatilor Meridonali si de Curbura, izolat 40...50 l/mp.