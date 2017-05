De asemenea, instanta suprema a decis confiscarea sumei de 303.000 de lei de la fostul ministru Constantin Nita si mentinerea sechestrului pentru bunuri ale acestuia.Decizia instantei supreme nu este definitiva.Judecarea in dosarul lui Constantin Nita a inceput in septembrie 2016, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, fiind incheiata dupa zece termene, in 9 mai.La ultimul termen de judecata, fostul ministru Constantin Nita a aratat, in ultimul cuvant in fata instantei, ca nu a primit niciun ban de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu ca sa ajute firma acestuia sa obtina un contract cu Primaria Iasi, ca este dezamagit de solicitarea procurorului care cerut instantei sa-l condamne la inchisoare cu executare si ca are incredere ca va fi "o judecata dreapta".Procurorul Directiei Nationale Anticoruptie prezent la ultimul termen de judecata a cerut instantei condamnarea fostului ministru Constantin Nita la o pedeapsa cu executare pentru trafic de influenta, precum si confiscarea de la acesta a 303.000 de lei si 30.000 de euro, bani pe care i-ar fi primit de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu pentru a ajuta firma acestuia sa obtina un contract cu Primaria Iasi.Constantin Nita a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in iunie 2016.Potrivit rechizitoriului procurorilor, in 2013, Constantin Nita, la data faptei ministru al Energiei, i-a solicitat lui Tiberiu Urdareanu, denuntator in cauza, un comision de 5% din valoarea unui contract incheiat de firma acestuia cu Primaria Iasi.