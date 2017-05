Viktor Orban gazduieste la Budapesta Congresul Mondial al Familiilor, organizatie acuzata de legaturi cu Moscova si ca incita la ura impotriva comunitatii LGTB

Al 11-lea Congres Mondial al Familiilor (WCF) a inceput joi la Budapesta cu un discurs vehement tinut de Viktor Orban, premierul ungar acuzand Uniunea Europeana ca este dominata de “o ideologie liberala ce relativizeaza si se contituie intr-o insulta la adresa familiilor”.In discursul sau, Orban a anuntat noi masuri de incurajare a ungarilor sa aiba mai multi copii pentru a combate declinul populatiei.Aceste declaratii vin in contextul in care Budapesta este angajata intr-o serie de dispute cu UE pe teme precum politicile privind solicitantii de azil, modul cum sunt tratate organizatiile societatii civile si atacul frontal la guvernului lui Orban impotriva universitatii finantate de George Soros.Extravaganta reuniune pro-familie are 3.000 de delegati si include evenimente in parlament si in locuri cu importanta simbolicaAcesta este doar ultimul episod al demersului lui Orban de a se pozitiona drept un aparator al “valorilor crestine europene”, un rol pe care l-a folosit pentru a justifica tratamentul dur aplicat de guvernul Fidesz refugiatilor si migrantilor, noteaza Guardian.Militantii pentru drepturile omului au criticat decizia guvernului de a organiza evenimentul, aducand ca argument atitudinea manifestata de WCF fata de homosexualitate.Southern Poverty Law Center din Alabama a catalogat WCF - in fapt o asociatie de organizatii cu baza in Rockford, Illinois - drept un “grup care incita la ura” din cauza rolului sau in privinta legii contra propagandei gay adoptate in 2013 in Rusia.Criticii spun ca legaturile grupului cu oligarhi si lideri ai Bisericii Ortodoxe Ruse apropiati Kremlinului, unii dintre ei prezenti si la Congresul Mondial al Familiilor din Budapesta, sunt ingrijoratoare.