Curtea de Apel Bucuresti isi declina competenta in dosarul lui Bogdan Olteanu dupa ce acesta a renuntat la calitatea de avocat

Decizia vine dupa ce Bogdan Olteanu a cerut joi magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti mutarea procesului sau, pe motiv ca a renuntat la calitatea de avocat, astfel incat CAB nu mai are competenta sa judece aceasta cauza dupa calitatea persoanei.Avocatul lui Bogdan Olteanu a explicat ca acesta nu mai are calitatea de avocat, decizia fiind luata de Baroul Bucuresti, la cererea fostului presedinte al Camerei.Este pentru a doua oara cand acest dosar se muta la alta instanta, dupa ce cauza a fost trimisa initial de DNA la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Bogdan Olteanu este acuzat ca, in perioada iulie - noiembrie 2008, pe cand era presedinte al Camerei Deputatilor, a solicitat si primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu suma de un milion de euro si sprijin electoral in schimbul numirii lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii.