Valcea: Patru persoane ranite dupa ce semiremorca unui TIR a derapat si a lovit un autobuz

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Valcea, autobuzul efectua curse regulate de transport persoane pe ruta Ramnicu Valcea - Calimanesti si in momentul producerii accidentului, in autobuz se aflau soferul si trei pasageri."Semiremorca TIR-ului a derapat ca urmare a neadaptarii vitezei de deplasare si a acrosat autobuzul", au spus reprezentantii IPJ Valcea, precizand ca accidentul a avut loc intr-o curba deosebit de periculoasa, in conditii de ploaie.Una dintre persoanele ranite usor a fost transportata la spital pentru investigatii si ingrijiri medicale.