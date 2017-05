O fetita de 4 luni a murit din cauza rujeolei. Mama ei, in varsta de 16 ani, nevaccinata, i-ar fi dat boala

Fetita ar fi luat boala de la mama ei, in varsta de 16, care nu era vaccinata impotriva acestei boli.Fetita nu ajunsese inca la varsta la care este facuta imunizarea contra rujeolei.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania pana la data de 19.05.2017 era 6124.Tot pana vinerea trecuta fusesera inregistrate 26 de decese: 8 in jud. Timis, 5 in jud. Arad, 5 in jud. Dolj, 3 in jud. Caras Severin, 1 in jud. Bihor, 1 in jud. Calarasi, 1 in jud. Satu Mare, i in jud. Vaslui si 1 in Bucuresti.S-au inregistrat cazuri de rujeola in 40 de judete