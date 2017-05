Inalta Curte din Romania a respins cererea de arestare in vederea extradarii a unei belaruse de 19 ani, acuzata la Minsk de o inselatorie de 10 lei

In ianuarie 2017 ea si-a urmat in Romania iubitul, un ofiter acuzat de autoritatile din Belarus ca ar fi fugit din tara cu o suma de bani. Ofiterul sustine, prin avocat, ca este nevinovat si ca este persecutat politic dupa ce ar fi colaborat cu Nikolai Statkevich, un opozant al presedintelui Alexander Lukashenko.In ianuarie 2017, concubinul Nataliei a fugit din Belarus in Romania, dupa ce a fost supus unor presiuni din partea autoritatilor, care doreau anchetarea liderului opozitiei.Nascut langa Cernauti, Ucraina, ofiterul a obtinut cetatenia romana in 2015 si a ales sa vina in tara, desi nu cunoaste limba romana. Imediat, autoritatile din Belarus au solicitat extradarea sa.Potrivit avocatilor sai, aceasta cerere de extradare a fost motivata de faptul ca, dupa ce si-a dat demisia din politie, ar fi parasit locul de munca cu o serie de documente secrete si ca si-ar fi insusit o suma de bani in urma unei perchezitii.Dupa 40 de zile de arest preventiv, Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea de extradare a barbatului."La procesul de extradare de la Curtea de Apel a fost prezent si consulul Republicii Belarus in Romania. Din datele dosarului rezulta ca imediat dupa demisia politistului si disparitia sa, politia din Minsk a inceput presiunile asupra concubinei sale. Belarus e singura tara din Europa care mai aplica pedeapsa cu moartea. I-au inscenat un furt clientei mele si sustin ca, in urma cu doi ani, ar fi furat 160 de ruble, adica echivalentul a 10 lei. Doi ani n-au cercetat nimic, iar acum s-au gandit sa ceara arestarea ei prin Interpol, in vederea extradarii. Este absurd. Este inca un copil. Mi-a povestit ca dupa fuga concubinului a fost ridicata de politisti din fata blocului, cand iesea afara sa duca gunoiul, condusa la sectie si tinuta cate o zi intreaga fara mancare si fara sa fie intrebata nimic, apoi eliberata", a declarat pentru News.ro avocata lui Vasilyeva, Cristina Tomescu.Pe 21 ianuarie 2017, Nika Vasilyeva soseste in Romania cu intentia de a cere azil politic, iar pe 5 mai este retinuta de politisti in baza unei cereri prin Interpol.Dupa o noapte in arest, Curtea de Apel Bucuresti a decis sa respinga ca neintemeiata cererea de arestare provizorie in caz de urgenta in vederea extradari. Parchetul a atacat decizia si a cerut judecatorilor ca Vasilyeva sa fie pusa sub control judiciar. Instanta suprema a decis sa respinga si aceasta din urma cerere a Parchetului si a decis ca Vasilyeva sa nu fie conditionata de controlul judiciar."Eu vreau sa raman in Romania, nu sa ma intorc in Belarus. Am venit la Bucuresti sa-mi apar iubitul. Vor sa ma trimita in inchisoare", a spus tanara in fata judecatorilor.