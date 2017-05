SUA admit ca o lovitura aeriana din Mosul a dus la moartea a peste 100 civili

Bilantul final ar putea fi de pana la 141 de morti, arata o investigatie in cazul atacului ce a avut loc pe 17 martie, 36 de persoane fiind inca disparute.Aproape toti cei decedati se adapostisera intr-un imobil in conditiile in care escaladase in zona batalia intre fortele Statului Islamic si fortele speciale ale armatei irakiene.Raportul afirma ca un avion american a aruncat o bomba de 225 kg. ce avea ca tinta doi luptatori IS care aveau pozitia pe acoperisul casei.Casa a fost distrusa total pentru ca efectul bombei a fost amplificat de explozibilii plantati de islamisti in ea, potrivit Pentagonului.