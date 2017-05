Solutii la problemele familiilor romanesti, propuse de organizatia Coalitia Pentru Familie: Taxa pe celibat/Descurajarea si restrictionarea avorturilor

In urma unei consultari publice organizata de Coalitia pentru Familie, pe tema problemelor familiei romanesti contemporane, organizatia a publicat un raport care contine o serie de masuri propuse pe care acestia vor sa le integreze intr-o serie de politici publice, conform coalitiapentrufamilie.ro Cateva dintre masurile propuse: Taxare preferentiala pentru familii, incepand cu reducerea impozitelor pe venit si proprietati la cuplurile casatorite(o forma de "taxa pe celibat"); Recunoasterea si remunerarea "meseriei de mama"; Stoparea subventiilor publice pentru avort si contraceptive si directionarea fondurilor catre servicii de sanatate materna; Sa nu mai poata fi adoptati copii de catre persoane singure, ci doar de familii nucleare si interzicerea cercetarii pe embrionul uman.Derapajele acestei organizatii vin dupa ce acestia au propus marti eliminarea unei reclame de la metrou care infatisa o femeie in costum de baie.Potrivit Vice , Coalitia se lauda c-a obligat Metrorex sa dea jos o reclama Calzedonia care infatisa o femeie in lenjerie, deoarece afisa nuditate.