Monica Macovei cere din nou declasificarea tuturor documentelor privind arhiva SIPA

"Este necesar ca Ministerul Justitiei sa declasifice cat mai repede toate documentele legate de arhiva DGPA/SIPA, intocmite pana astazi: ordine de ministru, note de fundamentare, ordine ale conducerii SIPA/DGPA, procese verbale, raportul Chiuariu-Predoiu, cu mentionarea datelor, anilor si a persoanelor implicate. Intrarea in arhiva DGPA/SIPA a 4 persoane in anul 2013, in mandatul ministrului Robert Cazanciuc, la peste 5 ani distanta de finalizarea raportului unei comisii a Ministerului Justitiei, trebuie, de asemenea, clarificata", se arata intr-un comunicat remis HotNews.ro.Aceasta acuza ca publicarea de catre "Evenimentul zilei", "al carui patron, Dan Andronic, este urmarit penal in mai multe dosare, a unui raport clasificat secret de serviciu si atribuit unei comisii a Ministerului Justitiei presupune scoaterea ilegala a unui document clasificat dintr-o institutie a statului". In acest caz, "ministerul Justitiei trebuie sa clarifice rapid cine a avut acces la documente clasificate, cine le-a sustras si le-a transmis presei".In opinia sa, "asa-zisa 'bomba' de presa s-a dovedit un balon umplut cu supozitii, inexactitati si invinuiri fara probe, diletant si rau-voitor. In lipsa probelor, nu raman decat semnele de intrebare despre motivul intocmirii acestui raport si mandatul real al Comisiei Chiuariu".Monica Macovei cere public Parchetului general "sa verifice aspectele semnalate in document - stersaturile de pe documente, copierea unor dosare, rescrierea hard-diskurilor 'din ordinul factorilor decizionali anteriori' (care?), distrugerea de documente (de cine?), executarea de copii xerox dupa documentele aflate in arhiva (cand si de cine?), etc".In opinia sa, "cine a decis, a ordonat sau a executat astfel de ilegalitati trebuie sa raspunda penal".despre ea si despre activitatea comisiei din perioada ministeriatului sau."In peisajul viciat de manipulari si intoxicari, aproape nici nu mai are rost sa spun ca n-am 'ucis' pe nimeni, cum sustine dl Panaitescu, nici nu am furat", potrivit sursei citate.Fostul ministru reafirma: "nu am primit nicio informatie din arhiva DGPA/SIPA, nu am primit niciun dosar sau informare din arhiva DGPA/SIPA, nu am vazut si citit niciun dosar sau informare din arhiva DGPA/SIPA, nu am copiat niciun dosar din arhiva DGPA/SIPA, nu am sustras niciun dosar din arhiva DGPA/SIPA, nu am copiat si distrus niciun hard-disk, nu am dat nimanui ordin sa sustraga, sa distruga, sa copieze vreun dosar din arhiva DGPA/SIPA sau hard-disk"."Sunt tinta unei manipulari grosolane a adevarului, prin interpretarea tendentioasa a unor informatii, prin amestecarea cu rea-vointa a informatiilor si 'arhivelor'. Iar tinta reala este decredibilizarea justitiei, care a condamnat deja si are pe rol dosare importante privind inclusiv politicieni", considera Monica Macovei.