Guvern: Romania isi asuma aplicarea Definitiei de lucru a antisemitismului adoptata de Alianta Internationala pentru Memoria Holocaustului

Pentru aplicarea acestei Definitii de lucru, Ministerul Justitiei si Ministerul Afacerilor Interne vor initia consultari cu institutiile de aplicare a legii, pentru identificarea masurilor adecvate de utilizare a acestui instrument, inclusiv in programele de pregatire profesionala. In baza propunerilor Ministerului Justitiei, Guvernul Romaniei se va adresa Parlamentului in vederea consolidarii cadrului legislativ in baza acestei initiative. De asemenea, Ministerul Educatiei Nationale va asigura includerea acestei definitii in programele de educatie civica.Asumarea Definitiei de lucru a antisemitismului adoptata de Alianta Internationala pentru Memoria Holocaustului de catre Guvern constituie o confirmare a angajamentelor Romaniei ca membra a IHRA si exprima puternicul angajament politic al Romaniei de a actiona hotarat impotriva antisemitismului, extremismului, rasismului si a oricaror forme de discriminare si intoleranta. In acest fel, societatea romaneasca va avea la dispozitie un indrumar eficient care va contribui la o mai buna intelegere si definire a actelor cu caracter antisemit, precum si a consecintelor care deriva din acestea.Definitia de lucru a antisemitismului a fost adoptata de Alianta Internationala a Memoriei Holocaustului (International Holocaust Remembrance Alliance / IHRA) in timpul mandatului Romaniei la presedintia organizatiei, cu prilejul reuniunii plenare a IHRA organizata la Bucuresti in perioada 23-26 mai 2016. Documentul este considerat un model pentru alte organizatii, structuri internationale si state care ar putea avea in vedere promovarea unui instrument cu valoare juridica obligatorie. Presedintia romana a IHRA a urmarit ca promovarea luptei impotriva antisemitismului sa fie avuta in vedere intr-un context mai larg, alaturi de lupta impotriva intolerantei, discriminarii, rasismului si xenofobiei, incercand, pe fondul crizei refugiatilor, sa identifice raspunsuri consolidate fata de preocuparile expertilor IHRA, dar si fata de tendintele de crestere in Europa a curentelor nationaliste si extremiste. Adoptarea acestui document de lucru de la Bucuresti a fost salutata si apreciata de importante organizatii internationale, intre care American Jewish Committee, WJRO, ADL Anti-Defamation League, precum si de catre Guvernul israelian.Decizii similare de asumare a Definitiei de lucru a antisemitismului adoptata de Alianta Internationala a Memoriei Holocaustului au mai fost luate pana acum de catre Guvernele Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si cel al Austriei.De asemenea, la 25 aprilie 2017, Comisia Europeana a decis includerea acestei definitii de lucru pe site-ul sau oficial.