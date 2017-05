Care sunt domeniile pentru care va putea Guvernul sa emita ordonante pe perioada vacantei parlamentare

Proiectul stabileste abilitarea Guvernului de a emite ordonante simple, in perioada mentionata, pentru domenii precum cel al finantelor publice si economiei, dezvoltare regionala, administratie publica si fonduri europene, sanatate, cercetare, afaceri interne, turism, transporturi, agricultura si dezvoltare rurala, administrarea patrimoniului de stat, dar si prorogarea sau modificarea unor termene prevazute in acte normative cu putere de lege.In domeniul finantelor publice si al economiei, sunt vizate rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017, modificari ale legislatiei fiscale, precum si modificari si completari ale reglementarilor actuale privind auditul public intern, organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza si acordarea unor facilitati pentru persoanele care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".In materie de dezvoltare regionala, administratie publica si fonduri europene, Executivul are in vedere reglementarea unor programe guvernamentale nationale in constructii si urbanism, educatie, infrastructura, domeniul social si reabilitare termica, dar si reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice, finantelor publice locale, urbanismului, amenajarii teritoriului, lucrarilor publice si constructiilor si cel al fondurilor europene nerambursabile. De asemenea, Guvernul va fi abilitat sa emita ordonante simple privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Servicii Electronice si Cloud si pentru asigurarea resurselor umane necesare in administratia centrala pentru pregatirea primului mandat al Romaniei la presedintia Consiliului Uniunii Europene in 2019.In ceea ce priveste domeniul sanatatii, Executivul isi propune modificarea si completarea reglementarilor in vigoare privind reforma acestui domeniu, organizarea si finantarea rezidentiatului. Alte modificari si completari sunt prevazute in privinta calitatii apei potabile.In domeniul afacerilor interne, Guvernul va primi abilitarea de a aduce modificari si completari care privesc circulatia pe drumurile publice si exercitarea profesiei de detectiv particular, iar in domeniul turismului vor fi modificari privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania si activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.In privinta transporturilor, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in urmatoarea vacanta parlamentara mentioneaza emiterea unor reglementari noi care vizeaza Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, Scoala Superioara de Aviatie Civila, aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Bucuresti-Otopeni.In domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, Executivul isi propune aprobarea programului de distributie de fructe, legume, lapte, produse lactate si de panificatie in institutiile de invatamant ("Programul pentru Scoli").Ordonantele emise de Guvern in perioada vacantei parlamentare vor fi inaintate spre aprobare Parlamentului pana la inceputul primei sesiuni parlamentare a anului 2017.