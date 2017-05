Controlorii de trafic aerian intra, pe 30 mai, in greva generala. Sindicatul Romatsa sustine ca protestul este pe termen nelimitat

In data de 12 mai, controlorii de trafic aerian au declansat o greva de avertisment de doua ore si au spus ca vor continua negocierile pentru a gasi solutii la cele aproximativ 50 de solicitari si a incheia contractul colectiv de munca, astfel incat sa nu se ajunga la greva generala, care ar perturba pe termen nelimitat traficul aerian."In data de 30 mai, incepand cu ora 9.00, vom declansa greva generala pe termen nelimitat", a declarat Tudorache joi, pentru News.ro .In 12 mai, Tudorache a declarat, dupa greva de avertisment, ca va urma o perioada de negocieri, in speranta ca se va incheia contractual colectiv de munca si ca se vor rezolva toate revendicarile angajatilor Romatsa.Sindicalistii au spus atunci ca, inca din august 2016, au trimis nenumarate memorii, inclusiv catre Presedintie, pentru a semnala problemele din sistem, cauzate de managementul defectuos, insa de atunci si pana cand au anuntat ca intrerup lucrul, "autoritatile au fost surde".