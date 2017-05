Peste 200 de masini confiscate de Politia Suceava, cu o valoare de peste doua milioane de euro, stau degeaba la sediile de politie din judet

La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava sunt indisponibilizate 239 de masini, dintre care 100 se afla la sediile de politie din Siret, Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc, Gura Humorului, Falticeni si Radauti, iar alte 103, la Camera Delicte a IPJ Suceava. Din cauza numarului mare de masini confiscate, Politia Suceava este nevoita sa caute noi spatii unde sa depoziteze masinile, potrivit Obiectiv de Suceava.

Cele mai multe autovehicule confiscate au fost implicate in actiuni de contrabanda, transport ilegal de lemne sau au fost furate din strainatate. Masinile raman in posesia IPJ Suceava pana cand inculpatii de la care au fost confiscate primesc o decizie definitva si irevocabila din partea Instantei.In final, masinile se pot intoarce la proprietari sau pot ajunge la Administratia Finantelor Publice, in baza unei hotarari judecatoresti. In cel de-al doilea caz, vehiculele fabricate pana in anul 2000 sunt vandute prin licitatie, iar cele fabricate dupa 2000 sunt donate institutiilor publice ale statului.