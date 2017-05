Klaus Iohannis, la summitul NATO de la Bruxelles: Lucrurile sunt foarte clare: ne dorim o abordare unitara cand vine vorba despre Rusia

"E clar ca trebuie sa vorbim si despre Rusia. Aici lucrurile sunt foarte clare. Noi ne dorim o abordare unitara cand vine vorba despre Rusia", a spus Iohannis, intr-o scurta declaratie de presa.Klaus Iohannis a pledat pentru "o alianta puternica, unita" si pentru intarirea relatiei transatlantice, in conditiile in care "relatia SUA - Europa trebuie sa fie foarte puternica".De asemenea, Romania doreste "un flanc estic bine consolidat" si "consolidat intr-un mod echilibrat", a continuat el, notand si ca este "foarte important ca Marea Neagra sa ramana in centrul atentiei".In opinia sa, implicarea formala a NATO in razboiul impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic nu "va trage resurse din alte programe"."Abordarile sunt complementare si e chiar posibil cateodata sa se intareasca aceste componente reciproc", a comentat Klaus Iohannis.