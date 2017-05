Toader, despre detasarea magistratilor: Ministerul Justitiei trebuie sa-si angajeze personal propriu, pe care sa il fidelizeze

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, la Parlament, ca a solicitat CSM sa inceteze detasarile, deoarece MJ trebuie sa-si angajeze personal propriu, pe care sa il formeze, "sa il fidelizeze" in spiritul Ministerului Justitiei si pe care sa conteze multi ani de acum inainte, scrie News.ro.





"Legea spune ca detasarile sunt pe trei ani, de cel mult doua ori. Sunt foarte multi detasati, din cei care sunt la Justitie, care depasisera acel interval de timp. Ministerul Justitiei trebuie sa-si angajeze personal propriu, avem foarte multi juristi in Romania, avem juristi foarte bine pregatiti, juristi pe care sa-i angajam la MJ, sa-i formam, sa-i fidelizam in spiritul MJ", a afirmat Tudorel Toader, intrebat daca exista tensiuni intre minister si CSM in privinta detasarilor.





Ministrul a mai spus ca "puterea judecatoreasca, Ministerul Public, are nevoie de oameni, de specialisti, de procurori, de judecatori".





"Si va dau un exemplu cat se poate de simplu: aveam pe cineva, o doamna absolut respectabila, care era procuror si sef de resurse umane. E pacat sa tii un procuror foarte bine pregatit sef la resurse umane. De aia s-a format, sa faca munca de procuror. Deci asta este motivul pentru care am cerut incetarea detasarii tuturor. Angajam oameni tineri, valorosi, pe care Ministerul sa conteze pe multi ani inainte", a conchis Tudorel Toader.