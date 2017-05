VIDEO Divergentele legate de Rusia marcheaza prima intalnire dintre Donald Trump si liderii Europeni / Tusk: Nu sunt 100% sigur ca avem o pozitie comuna in privinta Moscovei

"Nu sunt 100% sigur ca putem afirma azi, eu si dl presedinte, ca avem o pozitie comuna, o opinie comuna in privinta subiectului Rusia", a declarat dupa intalnire presedintele Consiliului European Donald Tusk, care reprezinta sefii de stat si de guvern din cele 28 de tari ale UE.Tusk a discutat peste o ora cu presedintele american intr-o cladire a Consiliului, unde drapele americane au fost inaltate alaturi de steagul UE.Celor doi li s-a alaturat ulterior presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, urmata apoi de o reuniune extinsa la care au participat, printre altii, presedintele Parlamentului European Antonio Tajani si sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini."Am discutat despre politica externa, climat si relatiile comerciale", a explicat Tusk. "Sentimentul meu este ca suntem de acord in numeroase subiecte, in primul rand si in special in privinta contraterorismului", a continuat el.Dar "anumite chestiuni raman deschise precum climatul si comertul", a precizat Tusk, inainte de a aborda fara ocolisuri absenta unei pozitii comune in privinta Rusiei, chiar daca "atunci cand e vorba de conflictul din Ucraina, se pare ca suntem pe aceeasi linie"."Cea mai mare sarcina astazi este consolidarea lumii libere in intregul sau in jurul valorilor sale, si nu doar in jurul intereselor", a pledat presedintele Consiliului."A fost o discutie buna, cordiala si amicala", a precizat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, dupa intalnire.Presedintele Juncker "a insistat asupra intensificarii cooperarii comerciale care este o situatie win-win pentru cele doua parti", a adaugat purtatorul de cuvant.S-a decis "sa se lucreze asupra unui plan de actiune comun privind comertul", potrivit sursei citate, in conditiile in care protectionismul afisat de Donald Trump este un subiect de crispare pentru europeni, ingrijorati de o posibila punere sub semnul intrebarii a regulilor Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC).Chestiunea Brexitului a fost si ea abordata joi, potrivit unui participant la reuniune. "Americanii si-au exprimat ingrijorarea ca locuri de munca din SUA ar putea fi pierdute din cauza Brexitului", a povestit o sursa europeana.Intr-o scurta inregistrare video difuzata de institutiile europene si care prezinta inceputul reuniunii de joi, Tusk este auzit spunandu-i lui Trump: "Stiti dl presedinte ca noi avem doi presedinti in UE?". "Da, stiu", raspunde Trump. "E unul in plus", glumeste apoi Juncker.