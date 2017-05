UPDATE Tavanul scolii 141 s-a prabusit. Inspectoratul Scolar Bucuresti: Nimeni nu era in scoala. Faptul ca ar fi fost patru fete prinse in clasa a fost o speculatie

Tavanul ultimului etaj al Scolii 141 a picat, joi, potrivit unei fotografii postata de jurnalistul Radu Ciorniciuc. Desi, potrivit primelor informatii, patru fetite au fost prinse in una dintre clase, iar una s-a intoxicat cu praf, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al municipiului Bucuresti, Stefania Manea, sustine ca nimeni nu era in cladire in momentul in care tavanul s-a desprins si a cazut, pentru ca scoala desfasoara in aceasta perioada programul "Scoala altfel". "Totul a fost o speculatie", sustine reprezentantul ISMB.

UPDATE Purtatorul de cuvant al Inspectoratului municipiului Bucuresti, Stefania Manea, a declarat pentru Hotnews ca niciun copil nu se afla in unitatea de invatamant la momentul prabusirii tavanului, iar totul a fost o speculatie.

“A fost o speculatie. Am vorbit cu directoarea unitatii de invatamant si mi-a spus ca nu era niciun copil in scoala, pentru ca in aceasta perioada se desfasoara programul “Scoala altfel”. Nu a fost nimeni ranit si nimeni nu a suferit nicio intoxicatie cu praf”, a declarat Stefania Manea.

Potrivit acesteia, copiii isi vor continua cursurile in alta unitate de invatamant.

“In cursul diminetii au mers la fata locului reprezentantii Primariei si ai Consiliului Local care se ocupa de partea asta de reabilitare a unitatilor de invatamant, s-a luat decizia ca acele cursuri ale scolii sa fie mutate in alta unitatii de invatamnt", a mai spus purtatorul de cuvant.

De asemenea, acesta a subliniat ca "unitatea de invatamant era expertizata si urma sa intre in perioada vacantei de vara in reabilitare".





Jurnalistul Radu Ciorniciuc a postat, joi, pe pagina sa de Facebook , o fotografie cu tavanul prabusit si a comentat ca patru fetite au fost prinse intr-una dintre clase, iar una s-a intoxicat cu praf.





"La Scoala 141 din Rahova tocmai a picat tavanul de la ultimul etaj. Nu erau copii la scoala (e Scoala Altfel zilele astea) - in afara de patru fetite care au fost prinse intr-una din clase. Una din fetite - din informatiile pe care le am pana acum - s-a intoxicat cu praf. Restul sunt tefere". arata postarea tanarului.





Totodata, acesta sustine ca tavanul care s-a prabusit era verde de mucegai de cel putin un an.





"Tavanul prabusit era verde de mucegai cel putin de anul trecut - nimeni nu s-a obosit sa-l repare - doar e scoala de cartier "rau-famat". Cine e responsabil pentru dezastrul asta trebuie sa raspunda in fata legii", mai arata postarea.

Scoala 141 in luna februarie 2017Sursa foto: Radu Ciorniciuc