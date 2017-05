Ministrul de Interne cere demisia sefului Serviciului Control din Politia de Frontiera, dupa aparitia unei fotografii in care apare ingenunchiat in fata mai multor chestori

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ii cere demisia sefului Serviciului Control din cadrul Politiei de Frontiera Aurelian Miu, dupa ce in presa au aparut imagini in care acesta ingenuncheaza in fata unei mese la care stau mai multi chestori din minister. Carmen Dan a declarat, joi, ca ii cere lui Miu "sa faca un gest de ultima onoare si sa plece din aceasta pozitie", potrivit News.ro.





"Ii cer sa faca un gest de ultima onoare si sa plece din acea pozitie. Este o ipostaza in care s-a pus singur si care nu face onoare nici Politiei de Frontiera si nici persoanei. Ii cer public sa se gandeasca si sa faca gestul asteptat de toti, altfel o sa ii amintesc asta in fiecare zi", a afirmat Carmen Dan.





Ea a mai spus ca, din punct de vedere disciplinar, nu mai poate fi inceputa ancheta disciplinara pentru ca au trecut patru ani de la acel incident.





"Vom verifica si sunt interesata sa reiasa din verificari de ce conducerea Politiei de Frontiera a actionat, din punctul meu de vedere, superficial. Ar fi trebuit sa se aplece la acel moment asupra cercetarii acelei conduite", a mai spus ministrul de Interne.





Ziarul National a publicat marti seara imagini cu unu barbat - despre care afirma ca este Aurelian Miu - ingenuncheat in fata unei mese pe care se afla sticle si pahare si la care stau mai multe persoane. Publicatia sustine ca scenele s-au petrecut la ultimul etaj al cladirii in care se afla sediul Politiei de Frontiera si ca la masa sau in incapere se mai aflau, in afara de Gelu Oltean, care conducea la acel moment DGPI, chestorul Ioan Buda, fost secretar de stat al MAI si actualul inspector sef al Politiei de Frontiera, chestorul Marcel Ardelean, seful Directiei de Supraveghere si Controlul Trecerii Frontierei, precum si alti sefi de structuri din Politia de Frontiera.





In opinia MAI, "imaginile si informatiile aparute in spatiul public sunt de natura sa afecteze exercitarea respectivei functii, pentru care este nevoie de autoritate profesionala si probitate morala".