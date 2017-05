Sorin Grindeanu despre posibila copiere a unor documente SIPA: Daca este asa, atunci cei responsabili trebuie sa plateasca

Premierul Sorin Grindeanu a declarat joi ca cei care au facut copii sau care facut distrugeri ale unor documente din cadrul arhivei SIPA trebuie sa raspunda in fata legii. Asta, dupa ce senatorul PNL Iulia Scantei a spus pentru News.ro ca unele documente din arhiva au fost copiate.

“N-am intrat in detalii, dar, daca lucrurile asa stau, cei care au facut aceste copii sau distrugeri trebuie sa raspunda in fata legii. Lucrurile sunt clare si pentru mine, si pentru domnul ministru Toader, pentru toti care au vrut sa se faca lumina in ceea ce inseamna aceasta arhiva SIPA”, a spus premierul.





Totodata, Sorin Grindeanu a spus ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, “este principalul responsabil” pentru tot ce inseamna procesul de desecretizare a arhivei SIPA, pentru ca acolo se afla si “se refera la activitati legate de justitie”.

De asemenea, acesta a subliniat ca unele documente “pot fi desecretizate perin ordin ministru, altele prin ordin de guvern”.





“E necesar acest proces de desecretizare, respectand cadrul legal in vigoare. Domnul ministru a facut un prim pas astazi”, a mai spus premierul.

Senatorul PNL Iulia Scantei, membra in comisia care a redactat raportul privind arhiva SIPA si fost secretar general adjunct al Ministerului Justitiei in 2007 (in mandatul lui Tudor Chiuariu), a declarat joi pentru News.ro ca a constatat ca unele documente din respectiva arhiva au fost copiate inainte de inceperea activitatii comisiei, in iunie 2007, si ii cere public ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa explice cum e posibil ca un document clasificat sa apara in presa, referindu-se la raportul comisiei intocmit in 2008.





"Existau mentiuni pe unele dintre ele (dosare din arhiva SIPA - n. r.) ca s-a facut xerox", a spus Iulia Scantei pentru News.ro.