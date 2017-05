Angajatii catorva primarii din tara, printre care cei din Alba Iulia, Brasov si Cluj-Napoca, in greva japoneza in semn de protest fata de legea salarizarii

Angajatii Consiliului Judetean Alba si ai Primariei Alba Iulia se afla, joi, in greva de avertisment, unii dintre functionari purtand banderole albe pe brate.Liderul Sindicatului Liber Solidaritatea din Primaria Alba Iulia, Dalia Dumitru, a declarat, joi, ca functionarii publici sunt nemultumiti de noua lege a salarizarii unitare si au decis pentru moment sa recurga la greva japoneza: "Activitatea Primariei si directiilor subordonate nu este afectata. Suntem in greva japoneza ceea ce inseamna ca ne desfasuram activitatea purtand o banderola alba pe brat", a mai spus Dalia Dumitru.Potrivit acesteia, in Primaria Alba Iulia au aderat la aceasta forma de protest 450 din 520 angajati, respectiv toti cei care sunt membri de sindicat.Si la Consiliul Judetean Alba, membrii de sindicat se afla inca de miercuri in greva japoneza.Potrivit purtatorului de cuvant al CJ Alba, George Sinca, protestul nu afecteaza activitatea institutiei judetene, angajatii manifestandu-se doar prin purtarea banderolei albe la mana.Proteste similare au loc si in alte administratii locale din Alba, insa exista si cazuri, cum este cel al Primariei Sebes, unde angajatii nu au aderat la greva japoneza din administratia publica.In judetul Arad, angajatii din aproximativ zece primarii de comune au declansat greva japoneza. Primaria Arad si Consiliul Judetean Arad, care au cei mai multi salariati, au sindicate proprii, care nu sunt afiliate celor nationale, astfel ca nu s-a alaturat protestelor functionarilor.Si angajatii Primariei Brasov sunt in greva japoneza joi, oamenii fiind nemultumiti de Legea salarizarii: "Masura de protest a fost luata ca urmare a modului de desfasurare a dezbaterilor publice in Comisia de munca, familie si protectie sociala din Senat, pe seama proiectului legii - cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Prin adresa nr. 118 din 23.05.2017 a Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie (FNSA), sindicatele afiliate au fost informate asupra actiunilor comune a tuturor federatiilor din administratie", a declarat Bianca Calinschi, lider de sindicat.Angajatii Primariei Cluj-Napoca sunt, de asemenea, in greva japoneza. Ei vor purta banderole albe pe brat, iar activitatea institutiei se va desfasura dupa programul normal.Functionarii din administratia publica locala din judetul Constanta sunt si ei in greva japoneza, aceasta forma de protest urmand sa fie derulata pe parcursul intregului program de lucru de joi.Liderul Sindicatului Cartel Alfa Constanta, Ion Caraignat, a declarat ca angajatii din cele 70 de primarii din judet si din Consiliul Judetean au declansat greva japoneza, angajatii din acest sector fiind nemultumiti de faptul ca in proiectul Legii salarizarii nu au grila de salarizare, iar stabilirea salariilor cade in sarcina consiliilor locale sau consiliilor judetene.Angajatii din administratia publica locala poarta banderola alba pe brat, iar in locurile unde exista program cu publicul sunt afisate foi pe care scrie "Greva japoneza". Protestul de joi este programat sa dureze opt ore, adica pe toata durata programului de lucru.Totodata, 224 de angajati din 13 primarii din judetul Timis se afla in greva japoneza, dar isi desfasoara activitatea in conditii normale. Potrivit sindicalistilor, in judetul Timis, 224 de angajati din 13 primarii participa la greva japoneza organizata de Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie.Cei 224 de angajati aflati in greva japoneza sunt de la primariile din localitatile Bara, Birda, Cenei, Costeiu, Dumbravita, Ghilad, Padureni, Peciu Nou, Remetea Mare, Sacalaz, Tomnatic, Valcani si Varias.Presedintele Sindicatului National al Functionarilor Publici a declarat ca se fac pregatiri pentru mitingul care este programat sa aiba loc in Capitala martea viitoare, cand se va dezbate in Comisia de munca din Camera Deputatilor proiectul Legii salarizarii unitare.Aproximativ 650 de primarii sau consilii judetene din intreaga tara si-au intrerupt activitatea, miercuri, intre orele 8:00 si 13:00, in semn de nemultumire fata de Legea salarizarii unitare, declara pentru News.ro presedintele Sindicatului National al Functionarilor Publici (SNFP), Sebastian Oprescu. El a precizat insa ca numarul institutiilor ai caror angajati au protestat, intr-un fel sau altul, a fost mai mare.Proiectul legii salarizarii a ajuns la Camera Deputatilor, care este for decizional in aceasta speta, termenul limita pentru depunerea amendamentelor fiind 29 mai, a anuntat, marti, la finalul sedintei Biroului Permanent, secretarul Camerei Ioana Bran (PSD).Comisia pentru munca urmeaza sa dea raportul, in timp ce Comisia pentru buget si cea juridica vor fi sesizate pentru avizare. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 29 mai, depunerea raportului urmand a avea loc pana in 6 iunie.Plenul Senatului a aprobat, marti, Legea salarizarii, cu 85 de voturi pentru, 10 voturi impotriva si 12 abtineri.