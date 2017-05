Restrictii de circulatie in Bucuresti in acest weekend

Pentru buna desfasurare a evenimentului, traficul rutier se va inchide, incepand de vineri, orele 16:00, pana duminica, orele 23:00, pe Str. Matasari, intre Str. Matei Voievod si Bd. Pache Protopopescu si pe stradutele care acced in Str. Matasari de pe acest tronson.Sambata se vor desfasura doua marsuri de constientizare a opiniei publice cu privire la mersul pe doua roti, context in care Brigada Rutiera a Capitalei dispune masuri specifice in sensul restrictionarii sau fluidizarii traficului rutier.Intre orele 13,00 - 15,00, deplasare pe traseul Piata Alba Iulia - Bd. Unirii - Piata Unirii - Splaiul Independentei - Pod Grozavesti - Sos. Grozavesti;In intervalul orar 15,00 - 16,00, biciclistii se vor deplasa pe traseul Piata Alba Iulia - Bd. Unirii - Piata Unirii - Splaiul Independentei - Pod Grozavesti - Sos. Grozavesti.Deplasarea participantilor se va face pe partea carosabila, pe banda I de circulatie.Sa evite sa circule, pe cat posibil, in perimetrul adiacent locului de desfasurare a evenimentului;Sa foloseasca autovehiculele personale cat mai putin pentru a evita blocajele de trafic si sa opteze pentru mijloacele de transport in comun;Sa nu opreasca ori sa stationeze decat in locurile special amenajate sau cat mai departe de locul de desfasurare a evenimentului;Sa respecte semnalele agentilor de politie rutiera care dirijeaza traficul pentru asigurarea fluentei si recomandarile politistilor care se afla in punctele de deviere;Sa reduca viteza atunci cand trec pe langa grupurile de participanti si sa evite pe timpul deplasarii manifestarile de natura a pune in pericol siguranta lor, dar si a celorlalti participanti la trafic.