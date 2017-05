Tensiuni intre ministrul Justitiei si CSM: Tudorel Toader cere plecarea tuturor magistratilor detasati la minister

Astfel, Tudorel Toader si premierul Sorin Grindeanu au cerut CSM sa aprobe detasarea a doi judecatori la MJ, unul in functia de consilier personal al ministrului Justitiei, altul in cea de secretar de stat la MJ. E vorba despre judecatorul militar Constantin Udrea - dorit de ministrul Justitiei Tudorel Toader in functia de secretar de stat in MJ, si de judecatoarea Raluca Galea de la Tribunalul Bucuresti - dorita de ministru in functia de consilier.CSM a respins solicitarile venite de la ministrul Justitiei Tudorel Toader si premierul Sorin Grindeanu, scrie Romania Curata.Judecatorul militar Constantin Udrea - caruia premierul Grindeanu i-a cerut la CSM detasarea in functia de secretar de stat in MJ - este vizat de o ancheta disciplinara a Inspectiei Judiciare. El s-a remarcat recent prin acuzatiile ca SRI se implica in Justitie, mai scrie sursa citata.O consecinta a incetarii detasarilor de magistrati in Ministerul Justitiei ar fi plecarea Vioricai Matei, sefa Directiei de Avizare Acte Normative, precum si plecarea sefei de la Directia Afaceri Europene, Anca Stoica.