Drumarii au inceput deszapezirea Transfagarasanului. Zapada depaseste 5 metri inaltime in unele zone

In imaginile furnizate de CNAIR se poate vedea ca sunt zone unde zapada depaseste cinci metri inaltime pe Transfagarasan. "DN7C-Transfagarasan este inchis pe tronsonul Piscu Negru (km 104, judetul Arges) - Balea-Cascada (km 130+800, judetul Sibiu) - pana in data de 30 iunie 2017, cu posibilitate de prelungire", potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.DN 7C - Transfagarasan, care asigura legatura intre judetele Arges si Sibiu, este inchis oficial opt luni pe an, intre 1 noiembrie si 1 iulie, pe sectorul de drum cuprins intre kilometrul 104 (Piscu Negru - judetul Arges) si kilometrul 131 (Balea Cascada - judetul Sibiu), pe celelalte portiuni circulatia fiind permisa tot timpul anului.In judetul Sibiu se poate circula in prezent, pe Transfagarasan, doar pana la Balea Cascada. Cat timp Transfagarasanul este inchis, accesul turistilor si localnicilor de la Balea Cascada la Balea Lac, in Muntii Fagaras, se face cu telecabina.Transfagarasanul este drum construit in urma cu peste 40 de ani, ca sa treaca peste zona de creasta a Masivului Fagaras, cel mai inalt lant muntos din Romania. Soseaua urca pana la o altitudine de 2.042 de metri in caldarea glaciara Balea, fiind al doilea drum din Romania, ca inaltime, dupa Transalpina, care strabate Muntii Parang si ajunge pana la 2.145 de metri in pasul Urdele.Transfagarasanul are doua benzi de circulatie, o lungime de aproximativ 92 de kilometri, iar din cauza celor peste 800 de serpentine si a drumului in rampa, viteza medie cu care pot rula masinile este de cel mult 40 de kilometri la ora.Drumul incepe din comuna Arefu, in judetul Arges, la kilometrul 61 al DN7C, si se termina in comuna Cartisoara (Sibiu), la intersectia cu DN1. Pe intregul traseu sunt construite 27 de poduri si viaducte, dar si cel mai lung tunel din Romania (887 de metri), Tunelul Balea. Aerisirea tunelului se face natural datorita curentilor de aer extrem de puternici.