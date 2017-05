Sorin Grindeanu: Legea achizitiilor publice va fi modificata in curand pentru a debloca administratiile locale

"Legea achizitiilor publice e o chestiune care e obligatoriu sa fie rezolvata si va fi in perioada imediat urmatoare, pentru ca blocheaza administratiile locale. (...) Cand vrei sa schimbi robinetul la un calorifer si iti castiga cineva la Mioveni sa vina furnizorul de la Botosani - nu se poate lucrul asta. (...) Reprezentantii de la Ministerul Finantelor, care sunt cam doi-trei in fiecare judet, trebuie sa mearga la fiecare unitate administrativ-teritoriala sa fie parte a acelor comisii. (...) Trei oameni nu au cum sa acopere un intreg judet si toate licitatiile si toate achizitiile publice", a spus premierul la o intalnire cu alesii locali din judetul Arges.Grindeanu a subliniat ca modificarile vor fi facute in concordanta cu recomandarile Comisiei Europene."Avem un prim draft pe schimbarea legii achizitiilor publice. Intr-un mod e simplu, nu ca vrem sa facem lucruri care sa nu fie in concordanta cu ce ne cere Comisia Europeana. (...) E un grup de lucru in coordonarea secretarului general al Guvernului si e aproape finalizata aceasta lege. (...) Aceste lucruri se fac in concordanta cu recomandarile Comisiei Europene, dar asta nu inseamna sa fim mai catolici decat Papa", a spus prim-ministrul.El s-a declarat, totodata, un sustinator al descentralizarii, reamintind ca, in urma cu o luna, a fost aprobata Strategia nationala de descentralizare.Premierul le-a spus alesilor locali din Arges ca a fost finalizat si Codul administrativ, care ar urma sa fie adoptat pana la finalul actualei sesiuni parlamentare, apreciind ca trebuie sa se renunte la situatia actuala, in care prefectii si sefii de deconcentrate trebuie sa puna in aplicare programul de guvernare, dar nu pot fi membri ai partidului care formeaza Guvernul.Referitor la situatia infrastructurii, Sorin Grindeanu a dat asigurari ca transporturile sunt pentru el "prioritatea zero" si ca monitorizeaza in permanenta activitatea ministerului de resort.