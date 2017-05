Presedintele ucrainean Petro Poroshenko vrea sa participe in doua-trei luni la o intalnire cu Klaus Iohannis in regiunea Cernauti

"Am avut o convorbire telefonica cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si i-am sugerat ca mai bine ne intalnim la granita decat la Kiev [...] Noi am stabilit ca aceasta intalnire va avea loc in doua-trei luni", a declarat presedintele ucrainean la o reuniune a Admninistratiei Regionale din Volinia.Presedintele Poroshenko a precizat ca discutia s-a concentrat asupra granitei romano-ucrainene si regiunii Cernauti.Administratia Prezidentiala a anuntat de la finele lunii martie ca presedintele Iohannis a acceptat o invitatie din partea lui Petro Poroshenko de a vizita regiunea Cernauti.Insa, nicio data pentru aceasta vizita nu a fost anuntata anterior de catre reprezentantii Administratiei Prezidentiale de la Bucuresti.