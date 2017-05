Urmari ale atacului din Manchester: unele spectacole din Anglia au fost amanate, in timp ce alte tari isi inaspresc securitatea

Atacatorul sinucigas a ucis cel putin 22 de persoane la un concert unde majoritatea era formata din adolescenti. ISIS a revendicat atacul.Acesta a fost ultimul dintr-o serie de atacuri sangeroase ale islamistilor care, conform politiei, arata o politica clara de alegere a "tintelor usoare", adica multimile adunate intr-o atmosfera relaxata (cum ar fi un concert sau un targ de Craciun) - spre deosebire de regimul vigilent si controlat dintr-un aeroport sau dintr-o cladire guvernamentala.Sute de oameni au murit in astfel de atrocitati in ultimii doi ani: in sala de concerte Bataclan din Paris, in atacul cu camioane de la Nisa, in cluburile de noapte din Florida si Istanbul, la un targ de Craciun din Berlin si altele.Salman Abedi, in varsta de 22 de ani, a relevat un punct slab in ceea ce priveste securitatea prin detonarea bombei pe Manchester Arena din nordul Angliei, atunci cand oamenii se inghesuiau sa iasa dupa terminarea spectacolului.Acest lucru a aratat importanta concentrarii resurselor de securitate atat atat la intrarea, cat si la iesirea multimilor dintr-o sala de evenimente, a spus Jeffrey Miller, vicepresedinte la MSA Security din New York.De asemenea, acesta subliniaza necesitatea de a mari perimentrul de securitate. Mai multe tehnologii, cum ar fi televiziunea cu circuit inchis, software-ul de recunoastere faciala, senzorii chimici, cainii de supraveghere si monitorizarea placutelor de inmatriculare ar fi si ele necesare, a mai adaugat acesta.Politia din Londra a declarat ca va revizui masurile de securitate pentru toate evenimentele publice si va trimite ofiteri inarmati in plus la evenimente sportive.Unele spectacole de divertisment din nordul Angliei au fost amanate din respect pentru victimele din Manchester.Fanii cantaretului canadian Justin Bieber au cerut ca viitoarele sale concerte din Marea Britanie sa fie anulate pentru siguranta fanilor si a cantaretului.Chelsea, castigatorii Premier League, au anulat parada victoriei de duminica, planificata in Londra.Alte tari au inasprit securitatea. Franta a ordonat sporirea securitatii la evenimente sportive si culturale si a solicitat o mai buna coordonare intre personalul si securitatea publica la evenimente.Ministrul de Interne al Frantei, Gerard Collomb, a declarat ca securitatea a fost intensificata la Festivalul de Film Cannes."Luam masuri peste tot", a declarat acesta pentru BFMTV.Masurile suplimentare inseamna noi costuri, care trebuie suportate in cele din urma de spectatori, interpreti, promotori sau guverne.Intrebat cine va achita facturile, Collomb a declarat ca marile cluburi sportive si organizatorii evenimentelor mari isi pot permite sa plateasca pentru propria securitate, insa ca multe festivaluri mai mici planificate pentru lunile de vara nu si-au putut permite acest lucru."Ii vom ajuta, in special prin prezenta fortelor de securitate", a mai adaugat acesta.Belgia, care a suferit la randul ei din cauza atacurilor islamiste, are in jur de 1.250 de soldati care pazesc strazile. Patrulele au costat aproximativ 100 de milioane de euro, de la introducerea lor la inceputul anului 2015. La evenimentele sportive importante nu este permis accesul cu bagaje. Soldatii si politia sunt mereu prezenti la meciurile de fotbal si la concertele mari.