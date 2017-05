Premierul Grindeanu, despre negocierile cu chinezii de la CGN pentru reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda: Suntem in discutii, sper sa facem pasi concreti

"Exista acea comisie de negociere cu partenerii chinezi. Eu sper ca in perioada urmatoare sa se faca pasi concreti, unde in viitor, asa cum au fost si la reactoarele 1 si 2, a avut contributie si Institutul de Cercetari Nucleare (din Pitesti - n.r.), in mod sigur vor avea contributie si pentru reactoarele 3 si 4. Suntem in discutii si sper sa se faca pasi concreti", a spus premierul Sorin Grindeanu, aflat intr-o vizita la Institutul de Cercetari Nucleare din Pitesti.Intrebat daca anul acesta se vor finaliza negocierile cu partea chineza, premierul a spus ca este optimist si spera sa faca pasi concreti, "pentru ca, in trecut, fara a arunca vina sau a spune lucruri despre mostenirile grele, in trecut mare parte din aceste negocieri au fost blocate".La sfarsitul lunii februarie, Ministerul Energiei a anuntat ca noua conducere a institutiei si reprezentantii companiei China General Nuclear Power Corporation (CGN) au convenit asumarea unui calendar de actiuni prin care negocierile pentru constituirea companiei de proiect care sa realizeze raectoarele 3 si 4 de la Cernavoda sa fie urgentate.Ministerul Energiei va initia "in cel mai scurt timp" un memorandum in Guvern pentru obtinerea mandatului de negociere in relatia cu CGN. Constructia reactoarelor nucleare 3 si 4 la centrala nuclearelectrica din Cernavoda, operata de Nuclearelectrica, este proiect de investitii prioritar pentru Romania, aflandu-se in Programul de Guvernare actual.De asemenea, in noiembrie anul trecut, Nuclearelectrica anunta printr-un comunicat ca unitatile 3 si 4 ale centralei nucleare de la Cernavoda vor fi puse in functiune intre 2025-2030. Ministerul Energiei a anuntat pe 21 decembrie 2016 ca decizia privind construirea reactoarelor 3 si 4 ale centralei nucleare de la Cernavoda printr-un acord cu compania chineza China General Nuclear Power Corporation este lasata in responsabilitatea noului guvern.Negocierile dintre statul roman si compania China General Nuclear Power Corporation privind constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda aveau ca termen-limita data de 20 decembrie 2016. Pana la termenul limita nu s-a luat, in realitate, nicio decizie importanta. In noiembrie 2015, Nuclearelectrica si China General Nuclear Power Corporation au semnat un memorandum de intelegere pentru dezvoltarea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, proiect estimat la 6,5 miliarde euro. Proiectul reactoarelor 3 si 4 presupune constructia a doua noi reactoare de tip CANDU 6 pe platforma centralei nucleare de la Cernavoda, fiecare cu o putere instalata de 700 MW.