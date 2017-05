Augustin Lazar, la Bookfest: Voci din spatiul public sustin dezincriminarea conflictului de interese pentru ca deranjeaza prea multa lume

"De ce este de actualitate aceasta tema? Pentru ca se aud voci in spatiul public ca aceasta infractiune ar trebui dezincriminata. De ce? Pentru ca deranjeaza prea multa lume. Pentru ca daca toata lumea incalca o lege inseamna ca legea nu-i buna. Am auzit rationamente de felul acesta expuse cu curaj", a afirmat procurorul general la Bookfest.El a mai spus ca "nimeni nu trebuie sa se expuna ridicolului"."Legile sunt facute pentru ca noi sa avem o conduita conforma legilor lumii civilizate. Si daca avem un text de lege care functioneaza si care a generat o jurisprudenta pentru functionari publici, consilieri locali, consilieri judeteni, parlamentari, cu totii au un cod de conduita, un cod deontologic, au reguli dupa care trebuie sa functioneze si trebuie sa-l respecte ca atare", a spus Lazar.Procurorul general a facut referire la sanctiune, in cazul conflictului de interese."Nu numai sanctiunea este relevanta, ea are o calitate de preventie in aceasta situatie, insa inainte ar trebui sa existe o cultura institutionala unde lucreaza acesti functionari, ar trebui sa existe coduri pe care sa le cunoasca si sa putem actiona in aceasta maniera preventiva", a mai spus el.Augustin Lazar a povestit si cum a ajuns sa scrie aceasta carte: "Totul a inceput cu un power point, pe care l-am prezentat la un seminar de formare profesionala. Era dupa iunie 2006, cand a fost incriminata infractiunea de conflict de interese. Atunci am pus mana pe un curs al lui Michel Veron, profesor de la Universitatea din Poitier, am vrut sa vad cum este la ei incriminata infractiunea, cum este la noi, cum se poate vedea comparativ si am observat cu surpriza ca aceleasi critici erau formulate si de catre apararile respective in justitia franceza. Insa aceste critici au fost clarificate, eliminate si aveau de 20 de ani jurisprudenta foarte bine batatorita in domeniu"."Unul din secretele activitatii magistratilor este faptul ca mereu te intalnesti cu provocari pe care nu le-ai mai intalnit, si daca ai curiozitatea sa le dezlegi, inseamna ca nu mergi degeaba la serviciu, nu te plictisesti, si ajungi la ultima frontiera, a cercetarii", a continuat el.Intrarea Romaniei in Uniunea Europeana impune si o igienizare a vietii publice si respectarea unui cod deontologic, a precizat procurorul general."De ce oare a fost incriminata aceasta fapta de conflict de interese, daca nu cumva din cauza faptului ca noi am aderat la Uniunea Europeana, am intrat in acest club select de state occidentale, care functioneaza pe baza de reguli foarte clare, predictibile, si in aceasta situatie aveam nevoie de o igienizare a vietii publice, aveam nevoie de functionari publici care sa functioneze dupa un cod deontologic, care sa stie ce au voie sa faca si ce nu au voie, si daca vrem sa avem o civilizatie asa cum este cea occidentala, trebuie sa functionam dupa aceste reguli foarte clare", a explicat procurorul general.Concluzia acestuia privind incriminarea conflictului de interese a fost: "Daca acest fenomen va avea o evolutie pozitiva, s-ar putea ajunge la incriminarea altor fapte si la abandonarea altor fapte, care vor fi ocolite si vor fi prevenite in timp util".Rodica Aida Popa, judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, a spus, la lansarea cartii, ca aceasta are un puternic factor preventiv, pentru a combate existenta acestor incriminari. "Acestea sunt tratate pe mai multe domenii, pornind de la conflictul de interese, avand ca subiect parlamentari, un subiect care suscita un interes larg al opiniei publice, a modului in care aceasta incriminare sanctioneaza o astfel de categorie de subiecti ai incriminarii. De asemenea contractele si drepturile de autor, achizitiile publice, reprezinta un domeniu important in care s-a "remarcat" aceasta infractiune (...) Studiul pe care il propune Augustin Lazar propune si aspecte de modificare a actualei incrimari din Articolul 301 al Codului Penal", a explicat judecatorul.