Sapa Germania la temelia NATO, construind pe furis o armata europeana sub comanda ei, cum crede Foreign Policy?

Despre conceptul-cadru FNC, Institutul German pentru Afaceri Internationale si de Securitate al Fundatiei pentru Stiinta si Politica din Berlin scria inca din 2013.Despre colaborarea militara germano-ceho-romana au relatat televiziunile si publicatii prestigioase, cum sunt Frankfurter Allgemeine Zeitung sau Die Zeit, acum mai bine de trei luni. Este vorba de Brigada Mecanizata nr. 81 din Romania si de a patra Brigada de Actiune Rapida din Cehia, care devin parte a Diviziei de Blidate nr. 10 a Germaniei.Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pledeaza pentru o armata europeana de mai bine de doi ani. El a spus ca " NATO nu e de ajuns, UE are nevoie de o armata ". La finele anului trecut, el si-a reiterat apelul.Iar ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen, spunea clar in februarie : "Apararea in cadrul aliantei NATO inseamna si sa gandim iarasi in termenii unor grupari mai mari. De aceea noi, ca europeni, vrem sa cream pana la trei divizii dotate, antrenate in comun, prin urmare puternic integrate".Autoarea articolului din foreignpolicy.com vede insa in aceste intentii un scop subversiv. Elisabeth Braw este trecuta ca expert colaborator pe site-ul thinktank-ului Atlantic Council , condus multa vreme de fostul ministru al apararii american Chuck Hagel.Braw considera ca "tot la cativa ani, ideea unei armate a UE reapare in stiri, cauzand zapaceala. Conceptul e si fantezie si sperietoare". Ea indica atat "federalistii de la Bruxelles, care cred ca o aparare comuna este ceea ce are nevoie Europa pentru a-si intari pozitia in lume", cat si pe "cei din Londra si de altundeva, care se sperie la gandul unui potential rival al NATO".Echilibrat, s-ar zice, cu doua puncte de vedere alternative. Insa lucrurile nu stau chiar asa. Tonul este insinuant si, in mod ciudat, aceasta reactie de presa apare la trei luni si jumatate dupa ce a fost facut public anuntul actiunilor militare comune, de anvergura relativ mica, insa care par a speria stabilimentul militar american.Braw scrie: "Insa anul acesta, departe de titlurile de presa, Germania si doi dintre aliatii sai europeni, Republica Ceha si Romania, au facut pe tacute un pas radical pe drumul a ceea ce seamana cu o armata europeana, evitand insa haotica politica legata de acest lucru: ele au anuntat integrarea fortelor lor militare".In continuare, autoarea precizeaza ca aceasta nu inseamna "ca armata romana va intra in Bundeswehr, nici ca fortele armate cehe vor deveni doar o subdivizie germana". Si totusi...Lasand la o parte articolul citat si mergand mai departe cu gandul, intreb retoric: Ce ne facem cu o Germanie mare, reunita, puternica economic si stabila politic, cu o locomotiva a Europei care nu cotizeaza la NATO cat trebuie, adica 2% din PIB, insa organizeaza colaborari militare in Europa, de capul ei?Subconstientul colectiv inca neeliberat de fantoma nazista ar putea fi tracasat de insinuarea reconstruirii unui fel de Wehrmacht (n.r. numele fostei armate a lui Hitler).E insa un lucru total nerealist in contextul in care Germania si-a pus destula cenusa in cap pentru trecut, lucru pe care alte natiuni participante la razboaie devastatoare nu l-au facut. E un lucru nerealist, data fiind politica mai degraba pacifista a Germaniei zilelor noastre, care nu s-a implicat in "primavara araba", nu a participat decat modest si mai degraba "tehnic" la interventiiile initiate de Alianta.E lipsit de realism sa crezi ca razboiul armat mai aduce, in zilele noastre, rezolvari de probleme. Razboiul economic, financiar si cel informatic fac agenda zilnica a rivalitatilor dintre tarile istete ale acestei lumi. Din pacate, importante resurse se irosesc pe inarmari excesive, care fac ca Pamantul sa stea ca pe o bomba cu ceas.