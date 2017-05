VIDEO Cum a aterizat la Bucuresti aeronava Boeing 737-800 NG "Sarmizegetusa" inchiriata de Tarom pe 10 ani: Escortata de avioane F-16 si asteptata la sol de un alai de politicieni

Aeronava Boeing 737-800 NG inchiriata prin leasing operational pe o perioada de 10 ani de catre Tarom a aterizat miercuri pe aeroportul din Otopeni. Avionul este nou, are 189 de locuri, o autonomie de circa 6.000 de kilometri si are numarul de inmatriculare YR-BGJ.Tarom a batut palma cu Air Lease Corporation pentru un leasing operational pentru doua astfel de aeronave noi, profitand de faptul ca cele doua aeronave fusesera initial comandate de firma turceasca Pegasus Airlines, o comanda ce a fost anulata intre timp. Din acest motiv cele doua aeronave au si ajuns in timp record in posesia Tarom.Despre pret, insa, autoritatile spun ca este confidential, "dar e la nivelul pietei". Neoficial, insa, surse institutionale vorbesc de circa 350.000 de euro pe luna pentru fiecare aeronava.Flota companiei numara in prezent 21 de aeronave, dintre care doar 19 opereaza in acelasi timp, din cauza operatiunilor de mentenanta. Aeronavele Boeing vor inlocui cele doua aparate Airbus A310 care au fost retrase anul trecut, Tarom fiind nevoit sa renunte la anumite rute pe care nu mai avea cu ce sa le opereze."Sarmizegetusa" a aterizat pe Otopeni dupa ce initial a survolat aeroportul escortata de doua avioane de vanatoare F-16 ale Fortelor Aeriene Romane. La sol a fost asteptata de un intreg alai de politicieni, diplomati si oficiali.La momentul "festiv" au participat, printre altii: Premierul Sorin Grindeanu, liderul PSD Liviu Dragnea, Ministrul Transporturilor Razvan Cuc, Ministrul Internelor Carmen Dan, Directorul Tarom Eugen Davidoiu, Secretarul de stat in Transporturi Dragos Titea.---Citeste si: