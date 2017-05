Elena Udrea nu intelege de ce a fost trimisa in judecata de DNA: Cum puii mei se intampla chestia asta?

"Acuzatiile, din punctul meu de vedere, nu sunt de natura penala, tin de legea finantarii partidelor politice, insa evident ca procurorii au preferat varianta acuzarii pentru miza politica a acestui dosar", a sustinut fostul ministru, adaugand ca, in mod "clar tinta este Traian Basescu si, bineinteles, tinta sunt si eu"."Exista acesta lege 334 pe care procurorii o ignora care spune clar ca finantarea in campanie de catre persoane private sau firme care au un interes economic este contraventie. Dar daca nu este asa si vrem neaparat sa inculpam politicieni, ia-i frate pe toti ca nu numai Udrea a participat la campanii electorale. Eu inteleg ca in tara asta cat exista campanii in ultimii 10 ani unul singur a facut asta si ala sunt eu. Cum puii mei se intampla chestia asta? Adica pana la mine sau in paralel cu mine nu au mai fost lideri politici care sa se ocupe de campanie electorala?", a afirmat Elena Udrea l a B1TV Elena Udrea, Dan Andronic si Ioana Basescu au fost trimisi miercuri in judecata de procurorii DNA.In cursul anului 2009, in contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, au fost colectate sume de bani provenite din infractiuni de coruptie, delapidare si evaziune fiscala care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate in campania electorala, afirma Directia Anticoruptie.