Neculai Ontanu sustine ca nu i-a intalnit pe Maior, Kovesi si Coldea acasa la Oprea in noaptea alegerilor din 2009

"Eu am fost invitat de domnul Oprea la ora 19.30 seara, dupa care, in jur de ora 20.00 - 20 si 15 minute am plecat. L-am intalnit acolo pe domnul Iordanescu si domnul Eugen Nicolicea. Nu m-am intalnit nici cu domnul Maior, nici cu doamna Kovesi, nici cu domnul Coldea. Oprea urmarea evolutiile privind prezenta la vot. Ne-am uitat la televizor. La 20.30, eram deja acasa, ma astepta familia", a precizat Ontanu.Intrebat daca putea cineva influenta rezultatele alegerilor in acea seara din decembrie 2009, astfel incat sa castige Traian Basescu, Ontanu a spus: "Vreti sa va spun sincer? Nu cred. Pentru ca alegerile erau conduse de Biroul Electoral Central, de birourile electorale de circumscriptie din judete, prefecturile erau implicate, nu cred ca altcineva putea sa influenteze intr-un fel sau altul rezultatul alegerilor. Nu cred ca in Romania putea sa influenteze cineva decisiv alegerile".Ontanu a mai fost intrebat de jurnalisti daca l-a vazut vreodata pe Gabriel Oprea impreuna cu Laura Kovesi sau Florian Coldea, in cadrul unor intalniri informale. "Nu i-am vazut si nu stiu ce tip de relatii au existat intre Oprea si Kovesi", a replicat fostul primar.El a mai aratat ca nu a fost chemat de Gabriel Oprea pentru a fi serbat, fiind o simpla intalnire si nu o petrecere. "Era ziua cu alegerile. Eram impreuna in acelasi partid si mi-a dat un telefon si mi-a spus daca am timp sa ajung pe la domnia sa. Nu mi s-a cantat 'La multi ani'. Mi-a spus domnul Oprea 'La multi ani' si atat", a explicat Ontanu.Declaratia a fost facuta la sediul Curtii de Apel Bucuresti, unde s-a desfasurat un nou termen al procesului in care Neculai Ontanu este judecat pentru luare de mita.Jurnalistul Dan Andronic a scris ca, in decembrie 2009, in turul doi al alegerilor prezidentiale, inalti demnitari ai statului roman, printre care George Maior, Florian Coldea si Laura Codruta Kovesi, au mers acasa la Gabriel Oprea. In replica, fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat ca intalnirea organizata la el acasa a fost o "simpla cina", unde i-a invitat pe George Maior, Vasile Dincu, Anghel Iordanescu, Dan Andronic si Neculai Ontanu.Parchetul General a deschis un dosar penal in acest caz, in care se efectueaza cercetari "in rem" sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz si falsificarea documentelor si evidentelor electorale.