Premierul Grindeanu: Romania si Estonia au viziuni similare asupra viitorului Uniunii Europene

Vizita la Bucuresti a premierului Ratas face parte dintr-un turneu organizat in mai multe state (Slovacia, Slovenia, Cehia, Ungaria), in perspectiva detinerii de catre Estonia a Presedintiei rotative a Consiliului UE in semestrul al doilea al anului 2017, se arata intr-un comunicat al Guvernului.Discutiile s-au concentrat in principal pe viitorul Uniunii Europene, in contextul Brexit. Cei doi oficiali au discutat si despre aprofundarea relatiilor bilaterale, in special in domeniul economic, dar si in alte sectoare, precum aparare, cyber, educatie, energie, cultura sau turism.Premierul Sorin Grindeanu a exprimat sustinerea Romaniei fata de obiectivele Presedintiei estone a Consiliului UE. "Sprijinim prioritatile estone, care vizeaza o Uniune Europeana unita, puternica, solidara, in care ne propunem sa cautam impreuna solutii pro-europene", a declarat Sorin Grindeanu.De asemenea, seful Executivului de la Bucuresti a prezentat invitatului sau eston pregatirile pe care tara noastra le face in vederea preluarii presedintiei UE in primul semestru din 2019.Totodata, prim-ministrul roman a exprimat sustinerea pentru politicile UE cu valoarea adaugata, respectiv Politica Agricola Comuna si Politica de coeziune, care contribuie la construirea unei Europe dinamice.Premierul Juri Ratas a aratat ca Presedintia estona a UE va avea ca obiective "o economie europeana deschisa si inovatoare, o Europa sigura din punctul de vedere al securitatii, o comunitate europeana digitala, care sa garanteze libera circulatie a datelor, precum si o Europa inclusiva si durabila".In cadrul discutiilor, premierul eston a asigurat guvernul roman de sprijinul sau total in atingerea obiectivelor privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen.Prim-ministrul Sorin Grindeanu a subliniat interesul tarii noastre pentru experienta estona in materie de e-government si a evidentiat deschiderea administratiei romane in vederea cooperarii pentru digitalizarea serviciilor publice. "Guvernul Romaniei este interesat, de asemenea, de asigurarea digitalizarii serviciilor publice, iar Estonia are o experienta consistenta in acest sens. Am exprimat deschiderea pentru a dezvolta semnificativ cooperarea in ceea ce priveste politica de e-government", a mentionat premierul Grindeanu.De asemenea, cei doi oficiali au vorbit importanta cooperarii in cadrul NATO si au abordat in context, perspectivele viitorului Summit al Parteneriatului Estic de la Bruxelles, din 24 noiembrie 2017. In acest sens, premierul Grindeanu a subliniat ca Romania ramane un partener activ al statelor din Estul Europei, in special al Republicii Moldova.La intalnire, au mai participat din partea guvernului roman, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, si ambasadorul Romaniei in Estonia, Daniela-Mihaela Camarasan.La 1 iulie 2017, Estonia va prelua, pentru prima data, Presedintia Consiliului UE (PRES EE), sub sloganul "Unitate prin echilibru".