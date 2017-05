Brasov, Oradea si Sfantu Gheorghe sunt cele mai curate orase din Romania. Resita, Calarasi si Braila stau cel mai rau - studiu

La nivel de regiuni istorice, Transilvania a fost desemnata de 42.969 de romani ca fiind zona cu cel mai ridicat nivel al curateniei, pe cand Moldova ocupa ultima pozitie.Cartierele desemnate de romani ca fiind cele mai curate sunt din Brasov, cu Avantgarden, Racadau si Centrul Civic ocupand primele trei pozitii. Topul este completat de cartierele Gruia si Grigorescu (Cluj-Napoca), Aviatiei si Nicolae Grigorescu (Bucuresti), Andrei Muresanu (Cluj-Napoca) si Pajura (Bucuresti).La polul opus, zona cu cel mai scazut nivel de curatenie este Floresti din Cluj-Napoca. Topul continua cu Moldoveni (Calarasi), 3 Insule (Arad), Calea Caransebesului (Resita) si Ferentari (Bucuresti). Brestei (Craiova), Bereasca (Ploiesti) si CET (Constanta) se numara si ele printre zonele urbane desemnate de locuitori ca avand un nivel scazut al curateniei.”Curatenia unui oras este influentata de mai multi factori, de la prezenta sistemelor de colectare a deseurilor, la proiecte de urbanism care sa ofere locuitorilor mai multe posibilitati de a avea si pastra un oras cat mai curat. Avem orase si cartiere ce au fost taxate de catre locuitorii lor din cauza lipsei containelor pentru colectarea selectiva a deseurilor, a numarului mare de gunoaie, PET-uri sau resturi menajere aruncate pe strada.”, mentioneaza Sorin Balan, Head of Storia.ro si OLX Imobiliare.Bucuresti, la mijlocul clasamentuluiConform perceptiei cetatenilor din Capitala,i ocupa pozitia 23 in topul oraselor din Romania la capitolul curatenie. Peste 35.000 de bucuresteni si-au evaluat cartierele in care locuiesc, primele pozitii din punct de vedere al nivelului de curatenie fiind reprezentate de Aviatiei, Nicolae Grigorescu si Pajura. Cartierele Titan, Damaroaia, Domenii, Baneasa si Bucuresti Noi sunt si ele in top zece printre cele mai curate cartiere din Capitala.Printre cartierele de la coada clasamentului se numara Ferentari, Salaj, Rahova si Gara de Nord. Ghencea, Drumul Taberei, Mosilor sau Crangasi sunt o parte dintre cartierele ce se regasesc la jumatatea clasamentului realizat de locuitorii Capitalei.Pentru orasul, cartierele desemnate de locuitorii lor ca fiind cele mai curate sunt Gruia, Grigorescu si Andrei Muresanu. Floresti, Aeroport si Gara se regasesc la coada clasamentului.gasesc cartierele Poarta 6, Faleza Nord si Dacia ca fiind cele mai curate, pe cand CET, Aurel Vlaicu si Balada ocupa ultimele pozitii.Pentru cei peste 7.000 decare si-au evaluat cartierul in care locuiesc, Avantgarden, Racadau si Centrul Civic au primit cele mai mari note la capitolul curatenie. La polul opus, cartierele desemnate de locuitori ca avand cel mai scazut nivel de curatenie sunt Stupini, Aurel Vlaicu si 13 Decembrie.In, cartierele votate de catre locuitorii lor ca fiind cele mai curate sunt Cantemir, Iosia si Dacia. Pe ultimele pozitii se claseaza Episcopia Bihorului, Centura si Calea Clujului.i au notat cartierele Centrul Civic si Lunca ca fiind cele mai curate, iar Calea Caransebesului si Govandari sunt la coada clasamentului.Pentru locuitorii orasului, cartierele din fruntea topului sunt Centrul Vechi si Orizont. Pe ultimele pozitii se afla cartierele 2 Moldoveni si Mircea Voda.Peste 3.000 deau notat cartierele Calarasi 4, Bariera si zona Calarasi ca fiind cele mai curate din oras. Zonele cu cel mai scazut grad al curateniei sunt Brailita, Viziru 3 si Chercea.Locuitorii din orasulau notat cartierele Simeria si Semicentral cu cele mai ridicate note la capitolul curatenie, in timp ces Garii ocupa ultima pozitie.Perceptia asupra curateniei in orasele din Romania este cea de-a cincea tema a studiului amplu realizat de Storia.ro si agentia de cercetare D&D Research, „Orasele si cartiere din Romania”, ce se va desfasura pana la finalul anului 2017. Pana in prezent, 199.621 de romani au raspuns chestionarului propus de Storia.ro.Pentru realizarea clasamentului, participantii studiului au fost invitati sa evalueze orasele si cartierele in care locuiesc din punctul de vedere al curateniei, pe o scala de la 1 la 5, unde 1 este foarte rau, iar 5 este foarte bine. Doar mentiunile care au primit cel putin 100 de raspunsuri au fost incluse in clasamentul final.