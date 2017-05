Mircea Sandu si alte trei persoane, acuzate de DIICOT ca au pagubit FRF cu 740.000 euro / Acestia ar fi creat un circuit fictiv in cazul constructiei centrului national de la Buftea

Ceilalti urmariti penal sunt Petculescu Bogdan, Tetelman Ziv-Asher si Tetelman Puiu. Prosport scria anul trecut ca Ziv Tetelman este iubitul Ralucai Sandu, fiica fostului sef al FRF, cei doi avand si un copil impreuna. Ziarul citat afirma ca pentru proiectarea hotelului de la baza FRF din Buftea s-a semnat un contract “umflat" de cel putin patru ori fata de cele mai mari preturi practicate pe piata: 600.000 de lei.Toti sunt acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare si spalare de bani."In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2009-2010, suspectul Sandu Mircea a initiat si constituit impreuna cu suspectii Petculescu Bogdan, Tetelman Ziv- Asher si Tetelman Puiu, un grup infractional organizat care a avut ca scop insusirea din patrimoniul Federatiei Romane de Fotbal a sumei de 740.000 euro, provenita din incheierea unui contract de executie lucrari avand ca obiect constructia unui centru de fotbal pe raza localitatii Buftea, judetul Ilfov.In vederea atingerii scopului infractional, a fost creat un circuit fictiv prin intermediul caruia au fost incheiate succesiv contracte de antrepiza si subantrepiza intre mai multe societati comerciale controlate de catre membrii grupului infractional, prin intermediul carora au fost transferate sumele de bani provenite din contractele incheiate cu Federatia Romana de Fotbal.O parte din aceste sume au revenit ulterior membrilor gruparii infractionale disimulate sub forma 'restituire imprumut asociat', 'dividende', etc."