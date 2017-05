Seful Parchetului Anti-Mafie: Dosarul privind arhiva SIPA e in stadiu incipient; deocamdata nu s-a ridicat niciun document

Intrebat in ce stadiu se afla dosarul privind SIPA si daca s-au ridicat documente, Horodniceanu a spus: "E in stadiu incipient, abia a fost inregistrat saptamana aceasta. E un dosar penal, sunt pasii normali intr-un dosar penal, se va face planul de ancheta de catre procurorul de caz si se va lua decizia, el fiind suveran pe dosarul pe care il instrumenteaza. (...) Pana acum nu s-a ridicat niciun document, dosarul e inregistrat de doua zile la DIICOT".Referitor la sesizarea lui Cristi Danilet in cazul Dan Andronic, procurorul sef al DIICOT a explicat ca acesta a sesizat Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, insa a fost declinata competenta de catre Parchetul General la DIICOT, iar in acest moment "este format dosar penal si procurorul de caz va face cercetari".