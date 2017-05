UPDATE MAI va face o ancheta dupa aparitia unei fotografii cu un comisar-sef in genunchi in fata mai multor chestori

"Conducerea MAI apreciaza ca imaginile si informatiile aparute in spatiul public sunt de natura sa afecteze exercitarea respectivei functii, pentru care este nevoie de autoritate profesionala si probitate morala", afirma ministerul intr-un comunicat de presa.MAI confirma in document ca persoana din imagini este Aurelian Miu, seful Serviciului Control din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.Potrivit National , la masa in fata carei ingenunchease Miu se aflau chestorul Gelu Oltean, atunci seful serviciului secret al Ministerului de Interne, chestorul Ioan Buda, fost secretar de stat al MAI si actualul inspector sef al Politiei de Frontiera si chestorul Marcel Ardelean, seful Directiei de Supraveghere si Controlul Trecerii Frontierei si fost atasat MAI la Paris.Ziarul citat scrie ca scena a avut loc la ultimul etaj al sediului central al Politiei de Frontiera."E bine sa scoatem in evidenta genul acesta de situatii tocmai pentru a nu se mai intampla", a spus ministrul, la intrebarile ziaristilor.Aceasta a adaugat ca asteapta concluziile anchetei si asigura ca "masura administrativa va asigur ca va fi cat de drastica se poate".