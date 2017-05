Confederatia Transportatorilor Autorizati sustine ca Uber nu are niciun drept sa ceara modificarea legii 38/2003: Speram ca executivul nu va putea fi influentat in mod bizar de o firma olandeza, intrata in Romania de doi ani si care functioneaza fara cadru legal

Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) cere Guvernului Romaniei sa dea curs cerintelor transportatorilor si sa modifice Legea 38/2003 asa cum se va stabili in urma negocierilor, conform Legii Dialogului Social. Firma UBER nu are niciun motiv sa ceara amanarea sau orice fel de modificare a unei legi care reglementeaza transporturile si taximetria, pentru ca firma UBER nu face transport sau taximetrie, deci nu poate fi reprezentativa la masa negocierilor, intr-un domeniu in care nu-si desfasoara activitatea, spun cei de la COTAR intr-o pozitie transimsa miercuri.Pozitia vine in contextul in care Uber a spus luni ca este ngrijorata de viitorul sau in Romania fiindca ordonanta care va modifica legea 38/2003 si care va afecta activitatea companiei este aproape de a fi aprobata. Cei de la Uber spuneau ca soferii risca sa fie amendati daca proiectul de ordonanta trece si efectul grav este ca toti vor fi descurajati sa mai activeze in aplicatie.In comunicatul trimis miercuri, cei de la COTAR au schimbat abordarea, dupa ce saptamani bune au spus ca Uber este o companie pirat care trebuie, fie sa iasa din piata, fie sa se supuna regulilor transportatorilor. Acum, COTAR spune ca Uber nu are ce cauta in aceasta dezbatere care-i priveste pe transportatori. "Firma UBER este o platforma informatica, are cu totul alt obiect de activitate, deci nu are ce sa caute in aceasta discutie referitoare la problemele transportatorilor", spun cei de la COTAR."Asteptam o decizie corecta si democratica din partea guvernului Romaniei si speram ca executivul nu va putea fi influentat in mod bizar de o firma olandeza, intrata in Romania de doi ani si care functioneaza fara cadru legal. De asemenea, asteptam cu interes discutiile pe marginea activitatii de ride sharing, pentru ca vrem sa intelegem si noi cum se defineste acest ride sharing, in conditiile in care chiar firma UBER declara ca pretul unei curse poate creste de 7-8 ori,sau chiar mai mult conform unui algoritm de calcul aplicat pretului initial. Nu intelegem cum se impart costurile cursei, cu acest algoritm care poate face o cursa de 15 lei in Bucuresti sa ajunga la 250 de lei, asa cum chiar reprezentantii UBER au declarat. In plus, aceasta modalitate de calcul pe baza de algoritm nu este reglementata in Romania si nu corespunde legislatiei fiscale in vigoare, deci nu se poate utiliza in mod legal", spune Vasile Stefanescu, presedinte COTAR.Aceasta modificare legislativa ar trebui sa elimine de pe piata activitatea neautorizata , nelicentiata, din transportul rutier de persoane din Romania, a celor care prin incalcarea legislatiei in vigoare fac concurenta neloiala transportatorilor autorizati. COTAR este organizatie patronala a transportatorilor, reprezentativa pentru sectorul de activitate ¬transporturi¬, conform Legii Dialogului Social si certificata de Tribunalul Bucuresti.Ce vor reprezentantii COTAR"Cerintele noastre de modificare a legislatiei sunt formulate astfel incat sa se elimine pirateria din transporturi. Toata lumea stie in tara asta ca se face piraterie in transportul rutier, iar firmele care respecta legea sunt grav afectate, mai ales dupa introducerea termenilor permanent si in mod repetat, care, practic, obliga organele de control sa demonstreze caraterul repetat al activitatii neautorizate, inainte de a-l putea sanctiona pe contravenient. Toata lumea stie ca se pot lua curse regulate nedeclarate din anumite puncte fixe din localitati sau chiar sa se comande curse neautorizate, fara ca Politia sa-i amendeze pe cei care fac piraterie, deci este imperios necesar sa se faca schimbarea legislativa pe care noi, transportatorii rutieri autorizati, am cerut-o Guvernului".de faptul ca guvernantii ar fi cedat presiunilor COTAR si nu vor sa creeze un cadru legal pentru aplicatiile de ride-sharing. La o zi dupa primul protest al taximetristilor, pe 27 aprilie, guvernantii au promis Uber ca vor gandi o lege care sa tina cont de cele semnalate de companie. Ei spun insa ca pe 12 mai autoritatile s-au intalnit cu cei de la COTAR si pe 17 mai a fost publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor proiectul de ordonanta care tinea cont doar de dorintele COTAR.Cei de la Uber insista ca serviciile pe care le ofera nu sunt de taximetrie si cer un cadru de reglementare pentru servicii speciale de tipul Uber, asa-numitele servicii de ride-sharing."Spre deosebire de un serviciu de taxi, care este un serviciu public, deschis tuturor, Uber este o comunitate online inchisa si, ca sa accesezi platforma si serviciile de pe ea trebuie sa ai un cont cu parola, sa-ti pui acolo date personale, date de card. Ca sofer trebuie sa aduci cazier judiciar. Este o comunitate inchisa, nu vei putea lua niciodata un Uber de pe strada, nu exista asa ceva", spunea luni Alexandra Corolea, purtator de cuvant Uber. Ea adauga ca majoritatea soferilor de Uber fac asta ocazional, cei mai multi conduc sub zece ore/saptamana, unii conduc cateva saptamani, apoi iau o pauza de luni de zile si revin. la fel, sunt oameni care conduc doar cateva saptamani si nu mai revin. Tot in Romania sunt si cateva sute de pensionari care fac Uber pentru a-si "rotunji" veniturile.Cei de la companie explica faptul ca 75% din valoarea cursei ramane la soferul partener care colaboreaza cu Uber prin PFA sau SRL si plateste taxe la stat. Uber retine un sfert din valoare, ce se intampla cu acei bani? "Este vorba de serviciul de intermediere. Noi punem la dispozitie aceasta platforma tehnologica. Aici sunt doua lucruri: Uber are o entitate in Romania, o subsidiara inregistrata aici care plateste taxe aici si mai este o entitate din Olanda care detine aplicatia".