Desfasurare impresionanta de figuri politice la Aeroportul Otopeni pentru inaugurarea noului avion Boeing al Tarom

Primul dintre cele doua noi avioane Boeing 737-800 NG, denumit "Sarmizegetusa", intra miercuri oficial in flota companiei nationale de transport aerian Tarom. La inceputul acestei luni, Ministerul Transporturilor a anuntat ca Tarom a semnat contractul de achizitie a doua aeronave noi Boeing 737-800 NG, avand o configuratie de 189 de locuri.Avioanele sunt achizitionate in leasing operational pe o perioada de zece ani, iar livrarea ambelor aeronavelor va fi facuta in cursul lunii mai, potrivit Ministerului Transporturilor. Flota companiei numara in prezent 21 de aeronave, dintre care doar 19 opereaza in acelasi timp, din cauza operatiunilor de mentenanta. Aeronavele Boeing vor inlocui cele doua aparate Airbus A310 care au fost retrase anul trecut, Tarom fiind nevoit sa renunte la anumite rute pe care nu mai avea cu ce sa le opereze.