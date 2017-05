Dragnea: Romania este oficial tara libera de pesta porcina

Romania va primi joi diploma de certificare, in plenul World Organization for Animal Health (OIE)."Astfel, dupa mai bine de 10 ani, a fost inlaturata principala bariera privind exportul de carne de porc din #Romania! Avand in vedere ca in scurt timp devine operabil si Programul 'Carne de porc din fermele romanesti', tara noastra are toate sansele sa revina in forta pe pietele internationale, dupa ce ani la rand importurile la acest produs au fost de 10 ori mai mari decat exporturile", afirma liderul PSD"State precum Japonia, SUA, Canada sau Mexic si-au manifestat deja intentia de a incepe negocierile bilaterale. Este o realizare uriasa si apreciez efortul depus de Geronimo Branescu, presedintele ANSVSA, care a pledat cauza Romaniei in fata forului international!", mai spune Dragnea.