Grindeanu se intalneste la pranz cu ambasadorii UE in Romania

Ultimele doua evenimente la care au participat toti ambasadorii statelor Uniunii Europene au fost loc in decembrie 2016 si in februarie 2017.Pe 13 decembrie, la doua zile dupa alegerile parlamentare, presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu diplomatii europeni la un dejun de lucru organizat de catre ambasada Slovaciei la Bucuresti, tara care detinea inca presedintia Consiliului Uniunii Europene. Iohannis le-a comunicat atunci ambasadorilor ca desemnarea viitorului sef al Guvernului va fi facuta numai cu respectarea criteriilor de integritate.Pe 20 februarie, la scurta vreme dupa protestele de amploare ce au urmat adoptarii OUG 13/2017, ministrul de Externe Theodor Melescanu si ministrul Afacerilor Europene Ana Birchall s-au intalnit cu sefii misiunilor diplomatice ale statelor UE la un dejun de lucru organizat de ambasada Olandei. Cei doi oficiali au dat asigurari ca guvernul roman este angajat ferm in lupta impotriva coruptiei.De la venirea lui Sorin Grindeanu la Palatul Victoria au existat doua situatii in care ambasadori UE s-au angajat in demersuri diplomatice comune.Ambasadele Belgiei, Frantei, Germaniei si Olandei, carora li s-au alaturat si ambasadorii din Statele Unite si Canada au transmis pe 1 februarie, intr-o declaratie comuna, o serie de critici la adresa Guvernului pe tema OUG privind Codurile penale, cerand retragerea initiativei pe motiv ca "submineaza" pozitia Romaniei si o indeparteaza de parcursul european si al statului de drept.Mai recent, 18 ambasade din tarile UE (inclusiv Marea Britanie) si Reprezentanta Comisiei Europene s-au aflat printre cele 31 de misiuni diplomatice care au semnat o declaratie comuna de sprijin a drepturilor comunitatii LGBTI.