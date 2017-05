Efectele benzii unice RATB, si la doua zile dupa desfiintare. Coada de masini uriasa la formata pe ruta alternativa Balotesti-Pipera

RATB

RATB

Circulatia este aproape paralizata de puhoiul de automobilisti care au vrut sa evite intrarea in Capitala pe DN1 si au alest acest drum ocolitor.Primaria Capitalei a inceput la finalul saptamanii trecute amenajarea benzii unicepe traseul DN1 - Bd. Kiseleff - Bd. Prezan - Calea Dorobanti. Din aceasta cauza, traficul la intrarea in Bucuresti dinspre DN 1 a fost complet dat peste cap luni dimineata, cozile incepand de la Saftica si Balotesti.Blocajul din aceasta zona a cauzat ambuteiaje in lant la aproape toate intrazile in Bucuresti din zona de Nord.Motivul blocajului? Infiintarea benzilorfara o pregatire prealabila prin realizarea de linii de transport in comun pentru soferii afectati.Exemplul din aceste zile demonstreaza clar cum o masura corecta - benzile unice exista in toate capitalele europene - poate fi pur si simplu dinamitata de implementarea gresita.