Olguta Vasilescu spune ca legea salarizarii va scadea veniturile a 3% dintre bugetari. Printre ei se numara IT-istii din Justitie

"Tot aud de la diferite sindicate care protesteaza pentru cei 3% carora le scad salariile. Sunt oameni cu salarii nepamantesti, alea nu sunt salarii pentru Romania. Cand vorbim de 20.000 de lei salariu, nu e normal, si de aia le-am scazut. La baza piramidei s-au dublat salariile", a sustinut ministrul.In privinta IT-istilor din Justitie, Vasilescu a afirmat ca acesti angajati au salarii care pornesc de la 9.000 de lei avand nivelul salarial al unui judecator."It-istii din primarie au 2000 de lei. Ce s-a intamplat in Ministerul Justitiei este incredibil. In afara de magistrati sunt multe alte categorii care au drepturile magistratilor. It-istii sunt platiti la nivelul unui judecator. Nu inteleg cu ce e mai bun un it-ist de la Justitie fata de la Casa de Pensie.De ce unii sa aiba salarii de 4000 si altii de 9.000 de lei. Sa stiti ca eu mi-am taiat salariul, si pe al meu, si pe al presedintelui Romaniei. Am facut-o cu mana noastra. Daca nu se taie anumite salarii, aceste disfunctionalitati nu se rezolva nici in 2022", a declarat Vasilescu. Angajatii din administratiile publice din Bucuresti si din tara vor declansa actiuni de protest incepand de miercuri, urmand ca, in functie de alegerea fiecarei federatii sindicale, acestia sa intre in greva japoneza, greva spontana sau pichetari ale institutiilor.De asemenea, saptamana viitoare, cand proiectul Legii salarizarii va fi dezbatut in plenul Comisiei pentru munca si protectie sociala din Camera Deputatilor, ce are vot final, sindicatele din administratie anunta miting in fata Palatului Parlamentului, scrie news.ro.