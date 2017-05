Primul dintre cele doua noi avioane Boeing 737-800 NG intra oficial in flota Tarom

Avioanele sunt achizitionate in leasing operational pe o perioada de zece ani, iar livrarea ambelor aeronavelor va fi facuta in cursul lunii mai, potrivit Ministerului Transporturilor.Flota companiei numara in prezent 21 de aeronave, dintre care doar 19 opereaza in acelasi timp, din cauza operatiunilor de mentenanta.Aeronavele Boeing vor inlocui cele doua aparate Airbus A310 care au fost retrase anul trecut, Tarom fiind nevoit sa renunte la anumite rute pe care nu mai avea cu ce sa le opereze.In lunile septembrie si octombrie ale anului trecut, Tarom a retras cele doua avioane Airbus A310, cumparate in 1992 de Guvernul condus atunci de Petre Roman.Compania Tarom a pierdut anul trecut pozitia a doua in clasamentul liniilor aeriene prezente in Romania, fiind depasita de Blue Air. Liderul pietei, din punct de vedere al numarului de pasageri transportati, este Wizz Air. Tarom a inregistrat o crestere de 1% a numarului de pasageri in 2016, pana la 2,41 milioane.La inceputul acestui an, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca, din fondul suveran national de 10 miliarde de euro, care va fi creat de Guvern in acest an, va fi finantata achizitia a 30 de avioane noi pentru Tarom in urmatorii ani.